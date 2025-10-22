Прилетели «Герани» и «Кинжалы»: Украина попала под массированный удар ВС РФ

сегодня в 09:31

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине «Геранями-2» и «Кинжалами»

Российские войска нанесли массовый удар по военным и энергетическим целям на территории Украины. Использовались беспилотники «Герань-2» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал», сообщает SHOT .

Урон получила подстанция в Измаиле Одесской области. В городе начались проблемы с подачей света. Также был поврежден порт.

Кроме того, цели были поражены в Днепре, Днепродзержинске. Там могли атаковать ТЭЦ. Один из объектов был поврежден в Павлограде Днепропетровской области.

Еще взрывы произошли в Киеве. Местные СМИ рассказали о том, что в одном из мест начался пожар. По предварительной информации, под удар попали ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, аэродром Васильков.

В Запорожье был атакован объект инфраструктуры — Днепрогэс. В Полтавской области урон получили предприятия нефтегазовой промышленности.

