Власти Раменского: в атакованных БПЛА домах частично восстановили коммуникации

сегодня в 13:28

В часть квартир в поврежденных БПЛА домах Раменского округа подали воду и свет

Временно исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев сообщил о частичном восстановлении работы коммунальных систем в жилых домах, которые пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет «Царьград» .

По словам Малышева, в квартирах атакованных зданий, расположенных до 6 этажа, была возобновлена подача электроэнергии и воды.

Жители эвакуированных домов находились сначала в пунктах временного размещения, а затем были переведены в гостиницу спортивной базы «Сатурн» в Кратове.

В настоящее время восстановление полноценной работы коммунальной инфраструктуры в пострадавших от беспилотников домах продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.