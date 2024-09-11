Власти Раменского: в атакованных БПЛА домах частично восстановили коммуникации
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Временно исполняющий обязанности главы Раменского городского округа Эдуард Малышев сообщил о частичном восстановлении работы коммунальных систем в жилых домах, которые пострадали в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишет «Царьград».
По словам Малышева, в квартирах атакованных зданий, расположенных до 6 этажа, была возобновлена подача электроэнергии и воды.
Жители эвакуированных домов находились сначала в пунктах временного размещения, а затем были переведены в гостиницу спортивной базы «Сатурн» в Кратове.
В настоящее время восстановление полноценной работы коммунальной инфраструктуры в пострадавших от беспилотников домах продолжается.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что собственники квартир в Раменском, которые были повреждены, получат денежное возмещение.
«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.