Вице-губернатор Мурашов: готовность подмосковных ОМСУ к зиме составляет 88%
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Готовность органов местного самоуправления (ОМСУ) к зиме по результатам выездной проверки муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) инспекторами Минчистоты Подмосковья составила 88%. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Готовность подмосковных МБУ к зиме 2025–2026 гг. оценивалась по нескольким параметрам. Это исправность техники, наличие противогололедных материалов (ПГМ), наличие инвентаря и т. д.
«Оценку делали в целом по девяти направлениям. Первое — это техника. Наши инспектора объезжали все филиалы, фиксировали работоспособность техники в программе „Проверки Подмосковья“», — сказал Владислав Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Второе направление — это наличие ПГМ, затем проверялась малая механизация. Было важно наличие инвентаря, навесного оборудования, обеспеченность персоналом, наличие оформленных участков под снегосвалки, подключение к «Яндекс Вектору».
25 сентября проводилась тренировка МБУ. Итоговый ее результат — 92%.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям важно рассказывать про уборку дворов.
«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев.