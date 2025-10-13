Вице-губернатор Мурашов: готовность подмосковных ОМСУ к зиме составляет 88%

Готовность органов местного самоуправления (ОМСУ) к зиме по результатам выездной проверки муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) инспекторами Минчистоты Подмосковья составила 88%. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Готовность подмосковных МБУ к зиме 2025–2026 гг. оценивалась по нескольким параметрам. Это исправность техники, наличие противогололедных материалов (ПГМ), наличие инвентаря и т. д.

«Оценку делали в целом по девяти направлениям. Первое — это техника. Наши инспектора объезжали все филиалы, фиксировали работоспособность техники в программе „Проверки Подмосковья“», — сказал Владислав Мурашов на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Второе направление — это наличие ПГМ, затем проверялась малая механизация. Было важно наличие инвентаря, навесного оборудования, обеспеченность персоналом, наличие оформленных участков под снегосвалки, подключение к «Яндекс Вектору».

25 сентября проводилась тренировка МБУ. Итоговый ее результат — 92%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что жителям важно рассказывать про уборку дворов.

«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев.