Воробьев: жителям Подмосковья важно рассказывать про уборку дворов
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Жителям Подмосковья необходимо рассказывать про уборку дворовых территорий, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, убрать двор без согласованных режимов просто невозможно.
«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что содержание в чистоте инфраструктуры Подмосковья является приоритетным направлением.
«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.