Воробьев: жителям Подмосковья важно рассказывать про уборку дворов

По его словам, убрать двор без согласованных режимов просто невозможно.

«Это требует особого внимания, подхода. Опять же, правил, которые должны соблюдать все — и кто убирает, и кто живет в своем родном городе», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что содержание в чистоте инфраструктуры Подмосковья является приоритетным направлением.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.