Система электроснабжения Подмосковья — крупнейшая в стране. От ее надежности зависит не только комфорт проживания людей, но и функционирование всех систем ЖКХ, сообщил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

В ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства области и главами округов Евгений Хромушин добавил, что сегодня ключевым игроком по подключению жителей к системе электроснабжения является АО «Мособлэнерго». «Россети Московский регион» занимаются в основном высоковольтными системами, занимая 31% сегмента рынка.

Остальные теплоснабжающие предприятия в Подмосковье занимают 11% от всего рынка по поставке услуг населению.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе предусмотрели мероприятия по стабильной работе электроснабжения, особое внимание уделяется городским округам, в которых есть уязвимые вопросы.

«Мы знаем, что и в летний период, и, особенно, зимний нагрузка на систему электроснабжения, на энергетику растет из года в год в нашем столичном регионе — в Москве, в Московской области», — сказал Воробьев.