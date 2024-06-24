Воробьев: в Подмосковье предусмотрели мероприятия по стабильной работе электроснабжения

В Подмосковье предусмотрели мероприятия по стабильной работе электроснабжения, особое внимание уделяется городским округам, в которые есть уязвимые вопросы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы знаем, что и в летний период, и особенно зимний, нагрузка на систему электроснабжения, на энергетику растет из года в год в нашем столичном регионе — в Москве, в Московской области», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что «Мособлэнерго» и «Россети» приняли программы модернизации на федеральном уровне. Все это позволяет не только модернизировать систему, но и предусматривать страховочные, резервные мощности прежде всего в передвижных станциях. Это касается и блочно-модульных котельных, которые так же дополнительно изготавливают.

«Самым заметным городским округом по уязвимости у нас является Чехов. Именно там мы предусматриваем наиболее заметное мероприятие, связанное с трансформацией, модернизацией электроснабжения. И другие территории, такие как Солнечногорск, Раменское, Подольск», — отметил губернатор.

Глава региона добавил, что всё без исключения нуждается в очень внимательном отношении и постоянном совершенствовании систем электроснабжения.