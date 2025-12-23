«Ведро с водой вместо елки»: жилье в Новосибирске заливает из-за аварийной крыши

В Новосибирске уже 7 лет затапливает жилье из-за аварийной крыши

Жители пятиэтажки по улице Рубиновой в новосибирском Академгородке рассказали Om1 Новосибирск , что из-за крыши у них каждую зиму затапливает квартиры. Кровлю признали аварийной в 2018 году.

По словам жителей многоэтажки, из крыши течет грязная вода. Она попадает в квартиры через натяжные потолки, а также лампы. Когда жители включают «верхний» свет, слышится треск. Скорее всего, он возникает из-за влаги.

При начале морозов слышен грохот — деформируются межпанельные швы. Одна из жильцов рассказала, что люди вынуждены находиться в квартирах с грибком. Условия антисанитарные.

«Такая ситуация длится уже месяц, посередине комнаты вместо елки у детей стоит ведро, а вместо люстры дыра в натяжном потолке! Счастливого нового года моим детям точно не видать», — пожаловалась женщина.

За все время, что шел снегопад, крышу почистили один раз. У некоторых людей потекли углы, проводка начала трещать, подчеркнула жительница Новосибирска.

