Вам выставили счет «с потолка» после ремонта? Адвокат рассказала, что делать

Если мастер называет цену только после выполненной работы, спешить с оплатой не стоит, сообщила РИАМО адвокат Адвокатской палаты Московской области, медиатор Центра юридической помощи и медиации МТПП Макка Салигова.

«Если счет выставили после работы не стоит паниковать и сразу все оплачивать. В нашем случае потребитель действуя в защиту своих интересов вызвал сотрудников полиции для фиксации факта злоупотребления прав со стороны сантехника. Далее рекомендую собрать доказательства, переписку с сантехником о стоимости услуг, информацию из объявления по которому вызвали мастера, затребуйте акт выполненных работ и расчет стоимости услуг (стоимость услуг и материалов), требуйте квитанцию об оплате, если вами была произведена частичная или полная оплата», — проинструктировала Салигова.

Она добавила, что для того, чтобы не попасть в подобную ловушку, лучше заключать письменный договор, требовать смету до начала работ с полной стоимостью услуг, приобретать материалы лично либо в присутствии мастера, также проверьте отзыва на мастера в интернете.

«Права потребителя в данной ситуации защищены законом. Вызов полиции был правильным шагом для фиксации конфликта. Если мастер продолжит требовать деньги, необходимо действовать через претензию», — заключила эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.