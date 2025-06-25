В Жуковском пройдет встреча с жителями по вопросу использования земельного участка

25 июня в Жуковском состоится встреча с жителями по вопросу выдачи разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Гостиничное обслуживание» по адресу ул. Грищенко, 4а. Об этом сообщили в городской администрации.

На встрече будут присутствовать первый заместитель главы Жуковского Алла Дунаевич, заместитель главы Станислав Седунов, а также представитель собственника. Начало в 17.00. Встреча состоится около дома ул. Грищенко, 4а.

Добавим, что ранее собственник земельного участка обратился с заявлением о выдачи разрешения на условно-разрушенный вид использования земельного участка «Гостиничное обслуживание», что вызвало вопросы у жителей данного района, которые обеспокоены дальнейшей судьбой территории и самого здания, располагающегося на земельном участке по адресу ул. Грищенко, 4а. В связи с этим, администрацией города было принято решение провести выездную администрацию.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.