сегодня в 13:04

В ЖК «Тетрис» Красногорска начали наружные работы и установку коммуникаций

В красногорском ЖК «Тетрис» приступили к наружным работам и установке внутренних коммуникаций. Строительство идет на второй очереди проекта, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В шестой башне ведется устройство перекрытия второго этажа, в седьмой — устройство перекрытия первого этажа.

В восьмом корпусе завершен монолит, строители занимаются кладкой наружных стен на уровне 26 и 27 этажей и устройством вентфасада. Идет монтаж вытяжной вентиляции и пожарного водопровода.

В девятой башне начались отделочные работы лестничных площадок, холлов и технических помещений. Здесь строители занимаются монтажом пожарного водопровода и устройством кровли. В этом корпусе уже проводят тестовые запуски лифтового оборудования.

В паркинге строители заняты устройством плиты покрытия и возведением вертикальных конструкций. Инженеры монтируют системы канализации, вентиляции и наружных электросетей.

Жилой комплекс «Тетрис» — это девять жилых многоэтажных дома. На территории комплекса девелопер продолжает строить образовательный комплекс на 420 мест общей площадью 7 тыс. кв. метров. Обширная территория будет отведена под газоны и зеленые насаждения, рядом со школой на 777 кв. метров растянутся беговые дорожки. Также проектом жилого комплекса предусмотрены дворы без машин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.