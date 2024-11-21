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В здании Дворца культуры «Исток» в Серпухове приступили к кровельным работам

Глава Серпухова Сергей Никитенко проверил ремонт Дворца культуры «Исток». В текущее время выполняются кровельные работы, проводится гидроизоляция фундамента по всему периметру. Строители приступили к ремонту второго ската крыши, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зданию более 150 лет. Площадь — 3 500 кв. метров. Фронт работ большой. Подрядчик продолжает демонтаж старых перекрытий и внутренних конструкций — с объекта на специализированные полигоны уже вывезено более 900 кубометров строительного мусора.

Строение старинное — от воздействий внешней среды разрушается кирпичная кладка. Приходится менять, реставрировать отдельные узлы и элементы. Строители работают в тесном контакте с проектировщиками. Очистка старого кирпича здания выполнена уже на 90%. Следующий этап — обработка старинной кладки специальным защитным составом.

Реконструкция ДК идет согласно графику и в 3 квартале 2025 года обновленное учреждение культуры распахнет свои двери для серпуховичей.

Ремонтные работы проводятся за счет областных средств в рамках программы «Культура Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.