В Зарайске энергетики повысят качество электроснабжения 2 тыс потребителей

В Московской области продолжается масштабная реализация мероприятий, направленных на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей. Специалисты компании «Россети Московский регион» продолжают повышать качество и надежность электроснабжения потребителей городского округа Зарайск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В деревне Алтухово ведется капитальный ремонт воздушной линии (ВЛ) 10 кВ. В ходе работ энергетики взамен устаревших деревянных опор установят 12 новых железобетонных опор, а также заменят 800 метров алюминиевого неизолированного провода на самонесущий изолированный провод с улучшенными характеристиками надежности.

Результатом проведенных работ станет повышение качества и надежности электроснабжения около 300 потребителей электроэнергии, проживающих в деревнях Алтухово и Перепелкино.

С начала наступившего года на территории г. о. Зарайск энергетики ВЭС уже отремонтировали 12 трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 и 8 км ВЛ 10/6/0,4 кВ в населенных пунктах Зарайск, Трасна, Радушино, Новая деревня, Потлово. Работы были направлены на улучшение электроснабжения около 1,5 тыс. потребителей этих населенных пунктов.

До наступления осенне-зимнего периода 2024/2025 гг. энергетики Зарайско-Озерского РЭС в деревнях и селах округа отремонтируют еще 18 ТП 10/0,4 кВ, 183 ввода в дома, порядка 40 км ВЛ 10/6/0,4 кВ, установят 320 новых железобетонных опор и расчистят от древесно-кустарниковой растительности 75 га просек.

Благодаря выполненным мероприятиям, увеличится пропускная способность электрооборудования, появится возможность резервирования, уровень напряжения у абонентов будет приведен к норме.

По результатам ремонтной программы качество и надежность электроснабжения будут повышены примерно у трех тысяч жителей из 16 населенных пунктов городского округа Зарайск.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и Правительства Московской области», — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.