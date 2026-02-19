сегодня в 14:37

В Зарайске более 100 коммунальщиков расчищают снег

Коммунальные службы Зарайска утром 19 февраля вывели на улицы более 100 работников и около 20 единиц спецтехники для ликвидации последствий сильного снегопада. В первую очередь расчищают дороги, дворы и подходы к социальным объектам.

Сильный снегопад накрыл Зарайск. По прогнозам, циклон может войти в тройку самых мощных снегопадов в регионе. С раннего утра коммунальные службы приступили к уборке снега, чтобы обеспечить безопасное передвижение жителей по городу.

На улицы вывели около 20 единиц спецтехники. Рабочие очищают проезжую часть, дворовые территории и подъезды к социально значимым объектам. Тротуары дополнительно посыпают песком для предотвращения гололеда.

Всего в работах задействованы более ста человек. Уборка продолжается, так как снегопад не прекращается. Основная задача — обеспечить жителям возможность без затруднений добраться до работы, а детям — до школ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.