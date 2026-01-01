В Запорожской области около 87 тыс. человек остаются без света
Около 87 тыс. человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По его словам, отключения затронули Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приазовский, Приморский, Токмакский муниципальные округа, город Энергодар.
Он добавил, что сейчас идет поэтапное подключение потребителей к электроснабжению.
Ранее сообщалось о массовом отключении электроэнергии, без света остаются более 144 тыс. потребителей.
В Запорожской области 47 тыс. абонентов остались без света из-за ухудшения погодных условий и обледенения линий электропередачи.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.