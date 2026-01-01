В Запорожской области около 87 тыс. человек остаются без света ЖКХ 16 января 2026 00:33

Около 87 тыс. человек остались без электричества в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.