В Воскресенске завершилось благоустройство дворов

Фото - © Администрация г. о. Воскресенск

сегодня в 18:58

В городском округе Воскресенск завершилось комплексное благоустройство дворовых территорий. Работы выполнены во дворах деревни Золотово по улице Московской, д. № 6, № 7 и деревни Степанщино по улице Суворова, д. № 1, № 2, № 3, № 4, а также в селе Барановское по ул. Фабрики вперед, д. № 13, № 14, № 15, № 16, № 18. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворах обновили тротуары и пешеходные дорожки, установили новые бордюры, оборудовали дополнительные парковочные места. Всего в этом году в округе благоустроили девять дворовых территорий.

Благоустройству дворов предшествовали выезды специалистов на места и обсуждения с жителями вопросов установки бордюров и парковок, обновления тротуаров и пешеходных дорожек.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.