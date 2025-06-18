В Воскресенске заменят около 20 км теплосетей

«В данном микрорайоне меняют как центральные трассы, так и внутриквартальные. Все тепловые сети меняют на новые, более утепленные в ППУ изоляции. Всего будет заменено порядка двадцати километров сетей», — подчеркнул заместитель главного инженера Воскресенского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Алексей Михайлюк.

Также активные работы ведутся в котельной микрорайона. Здесь начались гидравлические испытания, которые продлятся до 1 июля, а также проходит капитальный ремонт котла.

«Котельная останавливается на плановый предупредительный ремонт с 17 июня по 1 июля. Гидравлические испытания проводятся пробным давлением в 7,5 атмосфер. Трубопроводы находятся под ним 10 минут. Если в течение этого времени не происходит падения давления, то его снижают до рабочих 6 атмосфер и выявляют подозрительные участки. Если их нет и давление остается постоянным, значит, трубопроводы выдержали гидравлическое испытание. Такие работы проводятся ежегодно», — рассказала начальник службы по ремонту оборудования тепловых сетей и котельного оборудования Вера Семизорова.

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой порядка 30 тысяч жителей микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.