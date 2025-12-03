В Воскресенске проверили работу котельной

В конце прошлого года в микрорайоне Лопатинский была запущена новая блочно-модульная котельная мощностью 38 МВт. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин проверил ее работу совместно с представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО». Поводом для визита послужили обращения жителей на качество отопления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Вместе с представителями ООО «Газпром теплоэнерго МО» посетили котельную № 3. В настоящее время объект функционирует в штатном режиме и находится на особом контроле. Хочу отметить, что здесь установлены параметры даже выше требуемых по температурному графику. Это сделано для того, чтобы гарантировать комфорт и тепло в домах наших жителей», — отметил глава округа.

Блочно-модульная котельная установлена в рамках инвестиционной программы ООО «Газпром теплоэнерго МО». Объект обеспечивает теплом 81 многоквартирный дом и 16 объектов социального значения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.