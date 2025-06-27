В Волоколамске отремонтируют еще 15 подъездов до осени

В рамках текущего ремонта в Волоколамском округе идет ремонт подъездов. Специалисты красят трубы газопровода, стены и перила в подъездах, меняют окна и светильники над входными группами, а также меняют либо ремонтируют входные двери в подъезд. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава Волоколамского округа Наталья Козлова проверила, как идут работы в поселке Чисмена. Здесь ремонтируют подъезды в доме № 5 на улице Лазурная. Жители уже видят изменения. Новые окна, свежая краска создают приятное впечатление.

Особое внимание уделяется и безопасности. Замена светильников над входными группами позволит жильцам комфортно безопасно входить и выходить из подъезда в темное время суток.

«Ремонт подъездов — это один из шагов на пути к созданию благоприятной и комфортной среды проживания. Работа продолжается, и в ближайшее время еще больше подъездов обретут новую жизнь. Всего в этом году отремонтируем 15 подъездов в Волоколамском округе», — сказала Козлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу — ред.) дальше продолжаем», — добавил Воробьев.