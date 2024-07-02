В Волоколамске обновили распределительные сети

Так, в населенных пунктах: с. Спас, с. Осташево, СНТ «Время», КП «Эко Озеро», где суммарно проживает более 1,6 тыс. жителей, энергетики отремонтировали четыре комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

На участке воздушной линии (ВЛ) 10 кВ специалисты заменили 4,2 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод (СИП), который обладает высокой износостойкостью и обеспечивает надежность электроснабжения при неблагоприятных погодных условиях и высоких ветровых нагрузках. От данного участка сети запитаны: с. Спас, деревни Шитьково, Юрьево, Сапегино, Полево и Дьяково, где в общей сложности проживает более 500 жителей.

В деревнях Щекотово и Вишенки, где проживает около 320 жителей, на участке сети ВЛ 0,4 кВ специалисты заменили 1,2 км алюминиевого провода на СИП.

Вблизи п. Чисмена и д. Пристанино при помощи механизированной техники от древесно-кустарниковой растительности расчищено 3,8 га просеки вдоль ВЛ 10 кВ.

Своевременно и в полном объеме выполненный комплекс мероприятий позволит обеспечить бесперебойное функционирование электросетевого комплекса, качественное и надежное электроснабжение потребителей Волоколамского городского округа.

«Мы четвертый год подряд реализуем программу повышения надежности электроснабжения потребителей Подмосковья, в рамках которой выполняем мероприятия по ремонту, реконструкции и строительству энергообъектов. За это время нам удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно стараемся увеличивать количество муниципалитетов, которые охватывает программа. Для сравнения: в прошлом году работы проводились в 26 округах, в этом — в 33. Акцент делается на тех районах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей. То есть мы учитываем жалобы жителей и, исходя из этого, формируем программу мероприятий. Все работы проходят под строгим контролем Министерства энергетики и правительства Московской области», — сказал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.