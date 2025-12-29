сегодня в 17:43

В «Укрэнерго» похитили электричество на 168 млн грн

По данным местной прокуратуры, энергетическая компания предоставляла электроэнергию поставщику за счет небалансов (когда объемы энергии в сети больше, чем нужно — ред.). Затем поставщик перенаправлял ее промышленному предприятию.

При этом завод не оплачивал услугу. «Укрэнерго» с этим ничего не делало.

В итоге было похищено более 82 тыс. МВт·ч электроэнергии. Убытки составили 168 млн грн (около 4 млн долларов).

Украинские правоохранители объявили подозрения директору коммерческого предприятия, экс-директору электропоставщика и чиновнику «Укрэнерго».

Ранее Киев столкнулся с масштабными отключениями света в результате масштабного воздействия на объекты энергетической инфраструктуры. Блэкаут продлился более 12 часов.

