В трех округах Херсонской области приостановили подачу электроэнергии

ЖКХ

Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области,  сообщает  предприятие «Херсонэнерго» в Telegram-канале.

Отмечается, что подача электроэнергии временно приостановлена по адресам: Великолепетихский МО полностью, Верхнерогачикский МО частично, Горностаевский МО частично.

Отмечается, что это связано с выполнением аварийно-восстановительных работ. Причина аварии не уточняются.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию Херсонской области с помощью БПЛА.

