В трех округах Херсонской области приостановили подачу электроэнергии
Подача электроэнергии в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ приостановлена в трех округах Херсонской области, сообщает предприятие «Херсонэнерго» в Telegram-канале.
Отмечается, что подача электроэнергии временно приостановлена по адресам: Великолепетихский МО полностью, Верхнерогачикский МО частично, Горностаевский МО частично.
Отмечается, что это связано с выполнением аварийно-восстановительных работ. Причина аварии не уточняются.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины пытаются атаковать территорию Херсонской области с помощью БПЛА.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.