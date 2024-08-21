В трех домах Реутова заменят 10 лифтов

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сегодня в 13:09

В городском округе Реутов в рамках программы капитального ремонта в 2024 году будет произведена замена 10 лифтов в трех многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт реализуется в рамках масштабной программы обновления лифтового парка Московской области, которая продолжается с 2014 года. На сегодняшний день в регионе заменено более 13 тысяч лифтов в многоквартирных домах.

В городском округе Реутов работы будут выполнены по следующим адресам: г. Реутов, пр-кт. Мира, д. 57; г. Реутов, ул. Южная, д. 19; г. Реутов, ш. Носовихинское, д. 8.

Уже заменено 9 лифтов в трех многоквартирных домах. Они Российского производства, что исключает риски сбоев поставок комплектующих. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности.

Все новые лифты соответствуют современным стандартам безопасности и комфорта. Они оснащены антивандальными покрытиями, энергосберегающими системами и светодиодным освещением. Дополнительную безопасность обеспечивают «умные датчики», установленные на дверных проемах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.