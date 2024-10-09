В Талдомском округе проведут газ еще в трех деревнях

Газификация населенных пунктов в Талдомском округе активно продолжается. «Мособлгаз» строит газораспределительные сети в населенных пунктах муниципалитета. В 2024 году по программе губернатора «Развитие газификации в Московской области» в Талдомском округе уже газифицирована деревня Высочки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По словам главного специалиста отдела благоустройства Талдомской администрации Александры Свиргстина, сейчас специалисты «Мособлгаза» ведут работы по газификации в талдомских деревнях Новая, Князчино и Пановка.

Она добавила, что по программе газификации до 2028 года планируется обеспечить газом 23 населенных пункта Талдомского округа, а узнать сроки их газификации можно на карте «Мособлгаза».

Чтобы тот или иной населенный пункт был включен в губернаторскую программу по газификации, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Министерство энергетики Московской области.

Более подробно ознакомиться с критериями программы, нормативными документами, а также узнать больше полезной информации можно на сайте «Мособлгаза».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.