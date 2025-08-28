В Ступине пройдет масштабное обновление системы теплоснабжения

До 2027 года в округе Ступино проведут масштабное обновление системы теплоснабжения. Масштабные работы выполняются по губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

О предварительных итогах реализации программы рассказал глава городского округа Ступино Сергея Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в 2024 году сделаны первые шаги: полностью обновлена котельная в мкрн. «Б» в Ступино, капитально отремонтированы сети на проспекте Победы и в квартале «Надежда» в Ступино.

«В 2025-м планируем построить и модернизировать сразу 19 объектов. Среди них — новая котельная в Михнево, строительство БМК в Жилево, Татариново и Леонтьево, капремонт теплотрасс на ул. Калинина, ул. Горького, пр. Победы в Ступино и в Михнево», — отметил Мужальских.

К 2027 году в округе запланировано реализовать более 40 проектов — это серьезный шаг к настоящему «умному» и энергоэффективному теплоснабжению.

«Мы стремимся к тому, чтобы в каждом доме было тепло и комфортно. Современные котельные и новые сети обеспечат надежное теплоснабжение без сбоев», — сказал глава округа.

Итогом реализации масштабной программы по модернизации объектов теплоснабжения станет строительство блочно-модульных котельных (БМК) и реконструкция старых объектов ЖКХ, установка современного и безопасного оборудования, замена тепловых сетей и прокладка новых участков теплотрасс, что снизит число аварий и потерь тепла, обеспечит стабильное отопление и горячую воду в домах жителей округа.

Отметим, всего в муниципалитете — 843 многоквартирных дома, 38 котельных, 16 ЦТП и 184 км теплосетей. В этом году планируют отремонтировать и построить 12 участков теплосетей — более 6,5 км, 5 котельных. Началось строительство котельной в Ступине на ул. Домостроительная и модернизация котельной в микрорайоне «Б». Их завершат в следующем году.

В 2026–2027 гг. построят 9 БМК, 3 участка тепловых сетей, еще 7 капитально отремонтируют и 2 реконструируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будет реализована беспрецедентно большая программа по модернизации теплоснабжения.

«Мы по темпу, по ходу реализации этой программы, знаю, что многие успешно включились: и главы, и наши подрядчики, — мы контролируем и их, и в части количества людей на объектах, и в части своевременной закупки материалов, физики выполнения работ», — сказал губернатор.