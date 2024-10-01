В соцучреждениях Подмосковья началась подача тепла

В Подмосковье с 1 октября началась подача тепла на социальных объектах. В первую очередь отопление включат в школах, детских садах и медицинских организациях. Затем тепло подадут в многоквартирные дома и промышленные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Всего в Подмосковье холодам подготовили:

53,5 тыс. многоквартирных домов;

2,8 тыс. котельных;

1,5 тыс. центральных тепловых пунктов;

43,2 тыс. подстанций;

10,7 тыс. км тепловых сетей;

18 тыс. км сетей водоснабжения (в том числе горячего водоснабжения);

14 тыс. км сетей водоотведения;

103 тыс. км электросетей;

62,4 тыс. км газопроводов;

48 тыс. тонн топлива.

Узнать, когда тепло придет в конкретный дом, можно с помощью онлайн-ресурсов:

Карты коммунальных услуг МКД;

Чат-бота по отключениям в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.