В Солнечногорске восстановили газ в доме после ремонта УК

Газоснабжение восстановили в доме № 5 в Колхозном переулке в Солнечногорске после устранения неисправностей дымовых и вентиляционных каналов. Подачу газа временно приостанавливали для безопасности жителей, работы завершили 10 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальная управляющая организация, созданная на базе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск», с 1 марта приняла в обслуживание дом № 5 в Колхозном переулке. Сейчас под управлением компании находятся 44 многоквартирных дома.

На новом объекте специалисты установили информационные стенды, организовали ежедневную уборку мест общего пользования и очистили кровлю от снега и наледи. Во время проверки дымовых и вентиляционных каналов выявили технические неисправности газового оборудования.

«Для безопасности жителей подачу газа приостановили до полного устранения выявленных нарушений. На период проведения ремонтных работ управляющая компания обеспечила жильцов дома электрическими плитками. Все необходимые мероприятия выполнены в запланированный срок — 10 марта, в настоящий момент газоснабжение восстановлено в полном объеме», — подчеркнул заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

Жители округа могут перейти на обслуживание в муниципальную управляющую компанию по решению общего собрания собственников. Консультацию можно получить в диспетчерской службе МБУ «ДЕЗ г.о. Солнечногорск» по телефону +7 (496) 263-86-52.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.