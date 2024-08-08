В шести домах Коломны проведут замену лифтов

В Коломне в шести многоквартирных домах, находящихся под управлением департамента городского хозяйства, начались работы по замене лифтового оборудования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новые подъемники в ближайшее время установят в четырех подъездах дома 25 по улице Полянской. Четыре лифта заменят в доме 9 по улице Сапожковых и один — на Сапожковых, 10. По улице Фрунзе в доме 42 и улице Дзержинского, 4/1 установят по два новых лифта, в доме 93 по улице Дзержинского — один.

Все работы пройдут в рамках программы капитального ремонта. Новые подъемники соответствуют современным требованиям безопасности, обладают антивандальной системой и энергосберегающим светодиодным освещением.

По стандарту на замену всех необходимых элементов кабины и механизмов лифта, а также на пуско-наладочные работы для девятиэтажных домов отводится 45 рабочих дней. В домах с этажностью от десяти этажей и выше на замену лифта потребуется 60 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.