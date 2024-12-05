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В Шаховской завершена модернизация газового оборудования в МКД

В поселке Шаховская завершились работы по замене газового оборудования в многоквартирном доме № 51 на улице 1-я Советская. Специалисты подрядной организации не только заменили устаревшее оборудование, но и установили в каждой квартире современные сигнализаторы утечки газа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Данная модернизация существенно повышает уровень безопасности проживающих в доме. Быстрая реакция системы на утечку газа предотвращает потенциальные чрезвычайные ситуации и минимизирует риски, связанные с использованием природного газа.

Следующими на очереди у организации «Центр Газ» стоят дома № 55 по улице 1-я Советская и дом № 26 на улице Шамонина. В последнем случае, работы потребуют временного отключения подачи газа.

Данный проект по замене газового оборудования — важная часть программы по улучшению инфраструктуры и повышению безопасности жилья в Шаховской. Модернизация систем газоснабжения не только улучшает комфорт проживания, но и является залогом безопасности жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.