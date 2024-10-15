В Шаховской приступили к консервации фонтанов на зиму

Работы по консервации фонтанов начали в городском округе Шаховская. На данный момент рабочие приступили к консервации фонтана на центральной площади поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Работы по консервации сооружений — это целый комплекс технических мероприятий. Они необходимы, чтобы защитить коммуникации и конструкции от низких температур и неблагоприятных погодных условий на протяжении всей зимы», — прокомментировал директор МБУ «Благоустройство» Михаил Пьянин.

Консервация проходит в несколько этапов. Сначала из системы сливается вода, затем специалисты очищают дно и стенки чаши, после промывают фонтан с помощью моющих средств. Во время «спячки» фонтанов меняются и ремонтируются насосы, задвижки, фильтры, системы электроснабжения. Чаша накрывается деревянным щитом.

Помимо фонтана на центральной площади, в округе будет проведена консервация еще трех фонтанов, расположенных на территории сквера Масалова. Все работы планируется завершить до 16 октября.

В Подмосковье официально закрыт сезон работы фонтанов. В настоящее время сотрудники коммунальных служб и подрядных организаций проводят мероприятия по консервации 225 фонтанов в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона отметил важность проводимой работы в парках. Он говорил о наполнении парков, которое должно радовать человека и позволять проводить там больше времени.

«Каждое лето мы видим все больший интерес к нашим паркам, поэтому и их число тоже растет — на сегодня в Подмосковье 184 пространства. Стараемся их обновлять, добавлять элементы, ремонтировать старые», — отметил глава региона.