В Серпуховском округе проводится газификация деревни Большая Городня

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В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» АО «Мособлгаз» совместно с АО «Газстрой» проводится газификация деревни Большая Городня, передает пресс-служба администрации городского округа Серпухов.

Общая протяженность газопровода 4064,5 м, 153 из которых проложено методом горизонтально направленного бурения. Это позволило не разрушать асфальтовое покрытие на дороге, а также сохранить окружающий ландшафт и деревья.

Прокладка газопровода выполняется из труб, срок эксплуатации которых 50 лет.

Порядка 183 домовладений смогу подключиться к газораспределительной сети.

После ввода в эксплуатацию газопровода-источника жители смогут подать заявку на бесплатное подведение газа до границ земельного участка. Окончание строительно-монтажных работ газопровода-источника ожидается в 2026 году.

Помимо этого, для регулирования давления газа, поступающего из газопровода в дома, будет смонтирован модульный регуляторный пункт.

Строительство выполняется осторожно, чтобы не повредить уже проложенные в населённом пункте коммуникации.

В этом году работы по строительству газопровода проведены также в деревнях Волохово и Еськино. На данный момент идут и в деревне Калугино, также запланировано начало строительно — монтажных работ в деревне Шепилово.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.