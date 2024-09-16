В Серпухове завершили капремонт дворов

В этом году в Серпухове проводится большой объем работ по изменению дворовых пространств. Он включает ремонт дорожного покрытия, установку спортивно-игровых площадок, организацию парковок, освещения, озеленение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время работы по благоустройству выполнены на 11 объектах по следующим адресам: - г. Серпухов, ул. Советская 114, 114А, 114Б, Ворошилова 165В - г. Серпухов, ул. Физкультурная, д. 27, 29, ул. Текстильная, д. 25,27 - г. Серпухов, ул. Пушкина, д. 1, 1-й Оборонный переулок, д. 6, 8 - г. Серпухов, ул. Комсомольская, д. 4, 4А - г. Серпухов, ул. Луначарского, д. 36 27. - г. Серпухов, ул. Дальняя, д. 2, 4А, 6, ул. Цеховая, д. 34, 36, 36А, 36Б - г. Серпухов, ул. Химиков, д. 7,9 - г. Серпухов, ул. Юбилейная, д. 2, 6, Бульвар 65 лет Победы, д. 19, 21 - г. Серпухов, ул. Новая, д. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 11в, 11г — г. Серпухов, 2-й Северный переулок, д. 14, ул. Подольская, д. 95/12 — г. Пущино Мкр Д, 31, 32, 33, 34.

Еще одно пожелание жителей — пешеходные коммуникации. В этом году работы проведены по 8 адресам: — Г. о. Серпухов, ул. Горького, д. 6а, 6б -Г.о. Серпухов, ул. Текстильная, от д. 19 до д. 25 -Г.о. Серпухов, ул. Подольская, д. 103, 105, 105а, 107, 109, 111 (участок 2) -Г.о. Серпухов, пос. Кирпичного завода около Детского сада «Колокольчик» — Г.о. Серпухов, ул. Подольская, д. 103, 105, 105а, 107, 109, 111 (участок 1) — Г.о. Серпухов, Аллея 65 лет Победы, около ул. Новая — Г.о. Серпухов, пос. Кирпичного завода около Детского сада «Колокольчик» — г. Протвино от Северного проезда д. 7 до ул. Ленина д. 31А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.