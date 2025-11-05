сегодня в 19:09

В Серпухове продолжается плановая работа по обновлению лифтов в МКД

В Серпухове продолжается плановая работа по обновлению лифтов в МКД. этом году ведется замена оборудования в доме № 4 на улице Новой. Здесь лифты отработали 25-летний срок эксплуатации. На смену им приходит современное оборудование, которое отвечает всем требованиям безопасности и надежности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С декабря 2023 года управление домом осуществляет ООО «Управдом Юг Плюс», которое поспособствовало организации процесса замены.

Обновление лифтового хозяйства — одна из ключевых задач в сфере содержания жилищного фонда. Установка новых лифтов направлена на обеспечение безопасности и комфорта жителей.

«В следующем году обновим лифтовое оборудование в 9 МКД», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Замена лифтов — не просто техническое обновление, а повышение качества жилищно-коммунальных услуг и создание комфортной городской среды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.