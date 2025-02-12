В Серпухове функционируют более 2,2 тыс контейнерных площадок

Глава Серпухова провел еженедельное оперативное городское совещание. Оно началось с обсуждения организации вывоза и утилизации мусора, а также содержания контейнерных площадок в округе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В округе располагается 2290 контейнерных площадок:

1554 в собственности юридических лиц,

228 площадок в многоквартирных домах,

508 площадок расположены на территории МКД и ИЖС.

С 2022 года также функционируют специализированные площадки «Мегабак» для сбора вторсырья, где отходы сортируются по 14 фракциям.

Обсуждали и проблему несанкционированных свалок. Территориальные отделы и управляющие компании ежедневно мониторят состояние контейнерных площадок, включая данные из чат-ботов ТКО, что позволяет оптимизировать распределение мусорных контейнеров.

Контролируется также запаркованность. Для обеспечения подъезда мусоровозов на 30 контейнерных площадках установлены знаки, запрещающие парковку. Еще 12 площадок будут оборудованы аналогичным образом. Установлено 95 камер видеонаблюдения, которые контролируют вывоз отходов и предотвращают незаконные сбросы. В 2025 году планируется установить еще 34 камеры, а материалы ежедневного анализа передаются в контролирующие органы для привлечения нарушителей к ответственности.

В рамках поручения прошлого периода обсудили ситуацию с временным отключением газоснабжения в многоквартирных домах. В данный момент пуск «голубого топлива» приостановлен в 3 домах (65 квартир). Обсуждаются вопросы перевода на электрические плиты на Крюкова, 11, и необходимость обустройства вентиляционных каналов на Дзержинского, 42.

Медиаповестка на этой неделе посвящена Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В воскресенье также пройдет ежегодный фестиваль «Тепло» в парке им. Олега Степанова и откроется после ремонта Ледовый дворец в п. Пограничный.

В 2019 году губернатор Московской области Андрей Воробьев дал поручение запустить в регионе проект «Мегабак». Его цель — избавиться от завалов крупногабаритных отходов на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.