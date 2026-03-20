В Сергиевом Посаде заменят газовые вводы 23–27 марта

Плановую замену цокольных вводов проведут в жилых домах Сергиева Посада с 23 по 27 марта 2026 года. На время работ по ряду адресов временно ограничат подачу газа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты АО «Мособлгаз» обновят элементы газовой инфраструктуры для повышения надежности и безопасности газоснабжения. В период проведения работ возможны кратковременные отключения газа, необходимые для модернизации сетей.

23 марта работы пройдут в доме №4 на улице Дружбы, подъезды 3–4.

24 марта — в том же доме, подъезды 5–6.

25 марта — в доме №1а на улице Дружбы, подъезд 2, а также в доме №2, подъезд 2.

26 марта — в доме №2 на улице Дружбы, подъезды 3–4.

27 марта — в Сергиевом Посаде-7, на улице Победы, дом №7, подъезды 1–2.

После замены специалисты проведут тестирование системы газоснабжения, проверят герметичность соединений и параметры работы оборудования. Это позволит подтвердить безопасность дальнейшей эксплуатации.

«Наша главная задача — обеспечить надежное и безопасное газоснабжение для жителей региона на долгие годы вперед», — отметил представитель АО «Мособлгаз».

Он добавил, что замена цокольных вводов снизит риск возможных неполадок и обеспечит стабильную подачу газа даже в периоды пиковых нагрузок.

Жителей просят перекрыть краны на газовых приборах на время отключения и не пытаться самостоятельно возобновлять подачу газа до официального уведомления. При запахе газа необходимо звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.