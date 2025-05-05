В Сергиево-Посадском округе завершили ремонт на высоковольтных линиях 6/10 кВ

Ремонтные бригады «Россети Московский регион» завершили работы на высоковольтных линиях 6/10 кВ в Сергиево-Посадском округе, восстановив электроснабжение после аномального майского снегопада, сообщила глава муниципалитета Оксана Ероханова в Telegram-канале .

Продолжаются работы по линиям 0,4 кВ. Также специалисты отрабатывают точечные заявки по конкретным улицам и домам.

Ероханова попросила жителей, которые все еще остаются без электричества, оставить ей эту информацию под соответствующим постом в Telegram-канале.

В ночь на 2 мая на Подмосковье обрушился циклон. Из-за порывов ветра и мокрого снега было повалено много деревьев и опор линий электропередачи. Без света остались порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.