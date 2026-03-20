В Сергиево-Посадском округе запустили газовую котельную

В селе Муханово Сергиево-Посадского округа с марта 2026 года начала работать котельная на сетевом природном газе мощностью 3 МВт. Объект обеспечит круглогодичное тепло и горячую воду для 532 жителей, а также социальных учреждений, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Специалисты филиала «Север» АО «Мособлгаз» подключили котельную к централизованной системе газоснабжения по заказу АО «Газпром теплоэнерго». Они выполнили полный цикл работ — от проектирования до пуско-наладки. На объекте смонтировали наружный и внутренний газопроводы, установили современный узел учета газа и перевели котельную со сжиженного углеводородного газа на сетевой природный газ.

Котельная, введенная в эксплуатацию в 2009 году, ранее работала сезонно и зависела от поставок СУГ. Зимой топливо приходилось доставлять 4–5 раз в месяц, при этом большегрузная техника испытывала трудности на узких подъездных путях, а разворотная площадка отсутствовала. В межотопительный период жители оставались без горячей воды.

Переход на природный газ позволил обеспечить стабильное теплоснабжение жилых домов, школы, детского сада, дома культуры и ФАПа. Кроме того, повысилась надежность системы и снизились логистические и эксплуатационные риски.

«Для нас этот объект — показатель высокого профессионализма монтажных бригад. Техническое перевооружение котельной потребовало точной настройки оборудования и четкой синхронизации со смежниками. Подключение позволило вывести теплоснабжение села Муханово на качественно иной уровень», — отметил директор филиала «Север» АО «Мособлгаз» Сергей Максименко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.