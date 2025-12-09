В Сергиево-Посадском округе успешно прошли кадастровые работы в 20 СНТ и микрорайонах

Комплексные кадастровые работы проводятся в Сергиевом Посаде. Споры о границах участков, невозможность оформить дом в собственность и проблемы с подключением к коммуникациям — знакомые истории для многих подмосковных дачников и жителей частного сектора, передает пресс-служба администрации Сергиево-Посадского городского округа.

Решить эти вопросы разом призваны комплексные кадастровые работы. Суть в том, что работы по определению границ проводятся не для одного участка по заказу собственника, а сразу для целой территории — поселка, садового товарищества, деревни. Заказчиком выступает муниципалитет. Финансируются работы из федерального бюджета.

«Беда заключалась в том, что все наши соседи межевались в разное время и каждый „сажал“ участок с помощью какого-то кадастрового инженера индивидуально. И так получилось, что на наш участок со всех сторон были наложения. У нас участок составной: он состоит из участка и нарезки. Мы оба привели в соответствие, выровняли, убрали все наложения и зарегистрировали все объекты капитального строительства. Мы не платили никаких госпошлин, никуда не ходили. Выясняли что нам нужно для того, чтобы привести все в соответствие. Это бы вышло как минимум в 3-4 суда с обязательной экспертизой и ссорой с соседями, потому что были бы конфликты», — сказал Леонид Краснов, житель Сергиева Посада.

Комплексные кадастровые работы — это инициатива государства, направленная на снижение количества земельных споров и упрощение оформления участков. В Сергиево-Посадском округе около 20 садовых товариществ и микрорайонов с частными домами были отработаны «Роскадастром», всего же в Подмосковье проводились работы на территории 15 округов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев. 1