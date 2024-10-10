В Сергиево-Посадском округе продолжаются работы по замене лифтов

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в этом году планируется установить 15 новых лифтов в 6 домах на территории Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На данный момент уже заменили 6 лифтов в д. 234к3 по проспекту Красной Армии и 2 лифта в д. 13а по ул. Дружбы в Сергиевом Посаде.

Новое оборудование соответствует всем требованиям безопасности и комфорта. Лифты энергоэффективны, антивандальны и работают тихо. Светодиодное освещение снижает энергопотребление, а «умные датчики» в дверных проемах повышают безопасность пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.