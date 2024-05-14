В Сергиево-Посадском округе продолжается строительство очистных сооружений

В штабе объекта строительства очистных сооружений в Сергиевом Посаде под руководством первого заместителя генерального директора ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Марины Сахно прошло совещание по двум мероприятиям, связанным с развитием коммунальной инфраструктуры городского округа. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

На повестке встречи, в которой приняли участие представители администрации, МУП «Водоканал», АО «ГК «ЕКС», ООО «Посад-СпецСтрой», ГБУ МО «УТНКР» обсуждалось строительство очистных сооружений канализации и системы водоотведения Сергиево-Посадского округа.

«Комплекс очистных сооружений в Сергиево-Посадском округе — один из наиболее масштабных объектов, строительство которых ведется под техническим надзором коммунальных систем Московской области, подведомственных региональному Министерству ЖКХ. Нам важно сделать все возможное, чтобы очистные сооружения были построены с применением современных технологий и обеспечивали очистку сточных вод до нормативных требований, сохраняя окружающую среду города с богатым культурным наследием», — отметил гендиректор ГУП МО «КС МО» Игорь Берняков.

Существующие сооружения, на которые поступают сточные воды из Сергиева Посада, Березняковского и Скоропусковского поселений, введены в эксплуатацию в 1972 году. До момента запуска нового комплекса, запланированного на начало 2025 года, их работа будет поддерживаться в штатном режиме, далее старые сооружения законсервируют.

В связи с существенным износом часть зданий и оборудования очистных сооружений выведена из эксплуатации. Тем не менее, функционирующее оборудование пока справляется с нагрузкой, ежедневно обслуживая более 90 тыс. жителей округа.

«В настоящее время на объекте ежедневно трудятся более 100 человек. Выполнена большая работа по бетонированию фундаментных плит и стен в блоке аэротенков, цехе доочистки, производственном здании, камере гашения и приемной камере. Завершается демонтаж старых сооружений, выведенных из эксплуатации, произведена подготовка к демонтажу зданий, попадающих в зону застройки», — рассказала о ходе строительных работ первый заместитель генерального директора ГУП МО «КС МО» Марина Сахно.

Второй вопрос совещания — строительства новой системы водоотведения протяженностью порядка 26 км и диаметром 150 — 400 мм в поселке Гражданский, а также замена аварийного участка действующего коллектора на проспекте Красной Армии, являющимся центральной частью города, где часто происходит излив на проезжую часть.

«На данный момент конкурсные процедуры пройдены, определен подрядчик, поставлены основные задачи по объему работ исходя из проблематики — территория проведения работ попадает в границы зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения. Заключён контракт, ведутся изыскательские работы, после которых будут сформированы предложения по проектным решениям и разработаны разделы для прохождения экспертизы. Протяженность сетей будет уточняться в соответствии с документацией», — поделилась Марина Сахно.

В результате проведенных работ жители округа получат не только новые очистные сооружения, отвечающие современным стандартам, но и сети канализации, позволяющие снизить аварийность и предупредить проблемы с экологией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.