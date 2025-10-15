В сентябре в Подмосковье было принято более 15 фасадов после капремонта

В Московской области продолжается активная работа по обновлению многоквартирных домов. Так, в сентябре, специалистами было принято 17 кирпичных фасадов без утепления в 9 округах, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ремонт кирпичного фасада без утепления включает в себя:

установку и разборку строительных лесов;

ремонт стен фасада;

ремонт входа в подвал;

замену системы наружного водостока;

ремонт балконных плит;

ремонт входной группы;

замену оконных блоков в местах общего пользования;

ремонт отмостки.

Капитальный ремонт фасада — это комплексное обновление, которое решает сразу несколько важных задач. Обновленный фасад защищает дом от дождя, ветра и перепадов температур, улучшает теплоизоляцию, сокращая энергозатраты, а также укрепляет конструкцию здания, продлевая его срок службы. Таким образом, он сочетает практическую надежность, экономию и долговечность.

В этом месяце приемка работ по капремонту состоялась в следующих округах:

Жуковский

Мытищи

Серпухов

Коломна

Воскресенск

Орехово-Зуевский

Наро-Фоминский

Ленинский

Пушкинский

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.