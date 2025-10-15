В сентябре в Подмосковье было принято более 15 фасадов после капремонта

ЖКХ

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Московской области продолжается активная работа по обновлению многоквартирных домов. Так, в сентябре, специалистами было принято 17 кирпичных фасадов без утепления в 9 округах, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ремонт кирпичного фасада без утепления включает в себя:

  • установку и разборку строительных лесов;
  • ремонт стен фасада;
  • ремонт входа в подвал;
  • замену системы наружного водостока;
  • ремонт балконных плит;
  • ремонт входной группы;
  • замену оконных блоков в местах общего пользования;
  • ремонт отмостки.

Капитальный ремонт фасада — это комплексное обновление, которое решает сразу несколько важных задач. Обновленный фасад защищает дом от дождя, ветра и перепадов температур, улучшает теплоизоляцию, сокращая энергозатраты, а также укрепляет конструкцию здания, продлевая его срок службы. Таким образом, он сочетает практическую надежность, экономию и долговечность.

В этом месяце приемка работ по капремонту состоялась в следующих округах:

  • Жуковский
  • Мытищи
  • Серпухов
  • Коломна
  • Воскресенск
  • Орехово-Зуевский
  • Наро-Фоминский
  • Ленинский
  • Пушкинский

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.