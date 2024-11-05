В селе Середа Шаховской восстановили электроснабжение после падения столба

В селе Середа округа Шаховская из-за неблагоприятных погодных условий упал столб, повредив провода. Жители села обратились в соответствующие службы с жалобой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря оперативным действиям коммунальных служб удалось быстро устранить последствия аварии. В кратчайшие сроки был убран поврежденный столб, восстановлено электроснабжение.

«Мы всегда готовы к решению нештатных ситуаций. В этот раз наши коммунальные службы проявили отличную оперативность и профессионализм», — отметил глава городского округа Шаховская Замир Гаджиев.

Сильный ветер стал причиной аварии. По словам местных жителей, ветер был настолько сильным, что столб не выдержал и упал. К счастью, никто не пострадал.

Жители Середы отмечают высокую оперативность коммунальных служб.

«Мы очень рады, что аварию устранили так быстро. Без света было неудобно, но все прошло гладко», — отметил житель села Павел.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.