В селе Парфентьево округа Коломна газифицируют дома жителей по госпрограмме

В городском округе Коломна продолжается газификация домовладений по президентской программе. Сейчас специалисты «Мособлгаза» ведут работы в селе Парфентьево, сообщает пресс-служба администрации округа.

У села Парфентьево немало важных для жителей преимуществ. Среди них — близость к центру города Коломны и удобное транспортное расположение. Есть здесь и привлекающие туристов достопримечательности — старинная Никольская церковь и крокодиловая ферма. Но один из самых главных плюсов села — развитая газовая сеть.

Еще в одном из домов в селе Парфентьево, на улице Апрельской, скоро будет газовое отопление.

«Заявку на подключение по социальной газификации житель села подал в декабре. Исполняем сразу после праздников: бесплатно подводим к участку газопровод и готовим к пуску газа само домовладение», — рассказали в филиале «Юго-Восток» Мособлгаза.

Догазификация села Парфентьево началась в 2021 году. За это время заявки на подключение подали 124 жителя села, и большая часть из них — 89 человек — уже пользуются природным газом.

Узнать подробнее о программе социальной газификации можно на сайте «Мособлгаза» по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.