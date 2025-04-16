В селе Акатьево Коломны продолжаются работы по догазификации частных домов

В селе Акатьево округа Коломна развернулись строительные работы по подключению частного дома на улице Лучезарной к газовым сетям. Это один из шагов в рамках масштабной программы догазификации, которая уже позволила 85 новым абонентам в селе воспользоваться газом. Число подключенных домовладений уверенно приближается к сотне. В ближайшее время планируется подключение следующих домов. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Хозяйка дома на улице Лучезарной подала заявку на газификацию в феврале этого года. Благодаря оперативному реагированию специалистов, заявка была взята в работу, и вскоре на адрес была направлена бригада сварочно-монтажных работ. В ближайшее время будет завершено подключение газовых коммуникаций, и дом будет готов к пуску газа.

Для тех, кто готовится к газификации своего дома, важно помнить о необходимых подготовительных мероприятиях:

установить газовое оборудование в строгом соответствии с проектом;

смонтировать отопительную систему, дымовые и вентиляционные каналы, систему заземления;

подготовить пакет документов, включая акты о проверке дымовых и вентканалов, заземления газового оборудования, разграничения балансовой принадлежности, а также договоры на обслуживание сигнализаторов загазованности и техобслуживание газового оборудования. Рекомендуется также установить стабилизаторы напряжения и подключить электричество перед пуском газа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.