В Щелкове состоялось рабочее совещание по вопросам газификации

В сентябре в садовых некоммерческих товариществах городского округа Щелково, которые стали участниками первого этапа программы социальной газификации, начнется процесс оформления документов. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании председателей СНТ, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Президент России в своем послании Федеральному Собранию предложил распространить программу социальной газификации на садовые и дачные кооперативы. Однако этот процесс требует времени и состоит из нескольких этапов. Согласно постановлению Правительства РФ, в первую очередь бесплатное голубое топливо будет подведено к участкам внутри садовых некоммерческих товариществ, которые находятся в границах уже газифицированных населённых пунктов

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин провёл в администрации округа совещание с председателями СНТ, которые стали участниками первого этапа программы. На совещании присутствовали представители Мособлгаза, администрации округа и управления архитектуры.

Владимир Шапкин, председатель комитета Московской областной Думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии, отметил, что решение Президента о газификации всех садовых некоммерческих товариществ остаётся в силе. Однако в области насчитывается более 12,5 тысячи СНТ, и в один год все их газифицировать невозможно. Поэтому первым этапом программы выбраны садовые товарищества, находящиеся в границах населённых пунктов. На данный момент этот список уже утвержден.

Председатели СНТ задали должностным лицам множество вопросов. Им предстоит разобраться в нюансах программы социальной газификации и разъяснить их своим садоводам. Они получили заверения, что не останутся без поддержки в этом важном и долгожданном деле.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.