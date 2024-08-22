В Щелкове пройдет встреча по вопросам газификации

29 августа в городском округе Щелково пройдет встреча с жителями в формате «выездной администрации». В ней примут участие генеральный директор АО «Мособлгаз» и представители администрации муниципалитета, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Если вы уже подключены к газу или только собираетесь провести газификацию своего дома, а также если у вас есть вопросы по эксплуатации газового оборудования или по процедуре газификации, мы ждём вас на этой встрече.

Чтобы задать свой вопрос, пожалуйста, направьте его до 27 августа на электронный адрес: vopros@mosoblgaz.ru. Наши специалисты подготовят для вас подробный ответ.

Встреча состоится 29 августа в 16:00 по адресу: Щелково, улица Пушкина, дом 22, Центральный дворец культуры.



Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.