В Щелкове проведут ремонт 74 подъездов в 2025 году

В городском округе Щелково в этом году планируют провести ремонт 74 подъездов. В рамках работ в них заменят почтовые ящики, окна, светильники и тамбурные двери. Также ремонт предполагает установку пандусов, обновление входных групп, штукатурку и покраску стен, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ремонтные работы уже начались в семи подъездах по следующим адресам:

ул. Жуковского, д. 3, подъезд 4;

ул. Институтская, д. 18А, подъезд 1;

ул. Ленина, д. 9, подъезд 3;

ул. Центральная, д. 9, подъезд 10;

ул. Шмидта, д. 20, подъезд 3;

ул. Комсомольская, д. 20, подъезды 1, 2;

Пролетарский проспект, д. 7, подъезд 6.

С полным перечнем подъездов, которые будут отремонтированы в этом году, можно ознакомиться на сайте администрации городского округа Щелково.

Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году в городском округе было отремонтировано 64 подъезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.