В Щелкове детально разобрали подготовку к отопительному сезону

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков провел традиционное оперативное совещание с городскими службами, в рамках которого на этот раз детально обсудил подготовку к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Щелково 65 котельных, 1337 многоквартирных домов и 146 социальных объектов. На сегодняшний день готовность жилого фонда к зимнему периоду составляет 98,2%, социальных объектов — 93%. Уже проведены гидравлические испытания, ремонты, противоаварийные тренировки. До 22 сентября будут проводиться пробные топки.

Продолжается модернизация котельных и сетей. План работ по этой части на 2025–2026 гг. включает в себя 19 мероприятий на сумму более 2 миллиардов рублей. Подробнее обо всех объектах, подлежащих модернизации, глава округа рассказывал в своем Telegram-канале.

«Эти объекты обеспечат теплом тысячи жителей и десятки социальных учреждений», — отметил Андрей Булгаков.

Также на оперативном совещании обсудили вопросы водоснабжения, безопасности и благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программа по подготовке к отопительному периоду продолжается и важно зафиксировать итоги за 2025 год.

«Зимой она (программа — ред.) тоже не останавливается, и очень важно отфиксировать успехи, результаты 2025 года и пролить свет на 2026-й. Поэтому прошу вас, коллеги, также подготовиться», — сказал Воробьев.