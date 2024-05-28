В Щелкове 28 и 31 мая газовые участковые проверят безопасность оборудования газа
В подмосковном Щелкове 28 и 31 мая жители встретятся с газовыми участковыми и обсудят вопросы безопасности. На встречах специалисты ответят на все вопросы по техническому обслуживанию газового оборудования, сообщается на официальном сайте администрации округа.
Так, 28 мая в 15:00 встреча со специалистами пройдет в Щелкове по адресу: улица Октябрьская, 9.
31 мая встреча намечена на 14:00 по адресу: Щелково, улица Сиреневая, 5Б.
Всех желающих приглашают присоединиться и получить ответы на свои вопросы.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.
«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.