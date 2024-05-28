В Щелкове 28 и 31 мая газовые участковые проверят безопасность оборудования газа

В подмосковном Щелкове 28 и 31 мая жители встретятся с газовыми участковыми и обсудят вопросы безопасности. На встречах специалисты ответят на все вопросы по техническому обслуживанию газового оборудования, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Так, 28 мая в 15:00 встреча со специалистами пройдет в Щелкове по адресу: улица Октябрьская, 9.

31 мая встреча намечена на 14:00 по адресу: Щелково, улица Сиреневая, 5Б.

Всех желающих приглашают присоединиться и получить ответы на свои вопросы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.