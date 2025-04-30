В Самаре создали бригады для быстрого вывоза мусора в майские праздники

В Самаре компания АО «Экология», выступающая региональным оператором, организовала специальные бригады быстрого реагирования для оперативного решения возможных проблем с вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в период майских праздников. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

В праздничные дни нагрузка на регоператоров значительно увеличивается. Российский экологический оператор (РЭО) рекомендует муниципалитетам и компаниям, занимающимся вывозом ТКО, заранее готовиться к этому периоду, чтобы не допустить сбоев. Один из способов — введение дополнительных смен. Например, в Самаре на время майских праздников будут работать мобильные группы, которые оперативно устранят нарушения в проблемных районах. Также важно проверять достоверность информации и не распространять ложные сведения.

Федеральный центр будет анализировать все жалобы, поступающие в систему «РЭО Радар» и местные сообщества. Для проверки данных АО «Экология» направит на места оперативные группы.

Ранее РЭО объявил о создании рабочей группы, которая с 1 по 11 мая займется мониторингом ситуации с вывозом ТКО по всей стране. Кроме того, оператор дал регионам рекомендации по организации работы в продолжительные праздничные дни.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена Указом Президента 14 января 2019 года. Ее основная цель — построение в России комплексной системы обращения с ТКО. С 2025 года вместо завершившегося нацпроекта «Экология» стартовал новый — «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача создать экономику замкнутого цикла, которая к 2030 году обеспечит сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, сократит их захоронение до 50% и позволит использовать не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.