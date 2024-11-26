В садоводческие товарищества Коломны запустят газ по президентской программе

Более двух тысяч жителей Коломны уже пользуются газом, который был проведен в их дома по программе социальной газификации. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев и руководитель филиала «Юго-Восток» компании «Мособлгаз» Андрей Королев на специальной встрече обсудили результаты выполнения этой программы, а также коснулись вопроса подключения газа в садоводческих товариществах (СНТ), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В границах газифицированных населенных пунктов сегодня находятся 45 СНТ городского округа, соответствующих условиям президентской программы. Строительство газовых сетей для этих товариществ начнется после утверждения плана-графика.

Коломна является одним из лидеров юго-востока Московской области по выполнению программы газификации. За три года реализации президентского проекта 3 343 жителя округа подали заявки на подключение газа, все они заключили соответствующие договоры. Бесплатный подвод газопровода выполнен до 3 247 участков (это 97 процентов от общего числа заявок), 2 301 дом уже подключен к газовым сетям.

Программа теперь действует без ограничения срока: заявки продолжают приниматься и обрабатываться. Если газовая труба находится недалеко от участка заявителя, и он готов быстро принять работы и оплатить их, то филиал «Мособлгаза» может провести газ в дом в самые короткие сроки.

«В основном укладываемся в 30 дней. В нашей практике есть случаи, когда мы газифицировали дом за три дня с подачи заявки. Таких показателей удалось добиться благодаря эффективному сотрудничеству с администрацией округа», — прокомментировал Андрей Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.